İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Britaniya və Ermənistan hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:42
    Britaniya və Ermənistan hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Vernon Koaker və Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan İrəvanda hərbi sahədə əməkdaşlığı, həmçinin beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    "5 dekabrda Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan nazirliyin inzibati kompleksində Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri lord Vernon Rodni Koakeri, eləcə də Böyük Britaniyanın Ermənistandakı ilk rezident-attaşesi mayor Tomas Şorland Bolları qəbul edib. Görüş zamanı Ermənistan ilə Böyük Britaniya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub", – məlumatda qeyd olunur.

    Tərəflər əməkdaşlığın mövcud vəziyyətini müsbət qiymətləndirib və onun inkişafına hazır olduqlarını bildiriblər.

    Ermənistan Britaniya hərbi əməkdaşlıq
    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    Son xəbərlər

    15:25

    Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    15:25

    Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    15:18
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:09
    Video

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    15:08
    Foto

    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:08

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat verib

    Digər
    15:05
    Foto

    Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:58

    Azərbaycan İspaniyadan şirin kartof tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti