Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

Майор Томас Шорланд Болл назначен первым британским резидентом-атташе по вопросам обороны в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство Великобритании в Армении.

"Этот исторический шаг отражает растущую прочность партнерства между Соединенным Королевством и Арменией и будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в заявлении посольства.