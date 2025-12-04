Великобритания назначила первого военного атташе в Армению
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 15:23
Майор Томас Шорланд Болл назначен первым британским резидентом-атташе по вопросам обороны в Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство Великобритании в Армении.
"Этот исторический шаг отражает растущую прочность партнерства между Соединенным Королевством и Арменией и будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в заявлении посольства.
