    Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 15:23
    Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

    Майор Томас Шорланд Болл назначен первым британским резидентом-атташе по вопросам обороны в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство Великобритании в Армении.

    "Этот исторический шаг отражает растущую прочность партнерства между Соединенным Королевством и Арменией и будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в заявлении посольства.

    Лента новостей