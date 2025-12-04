Böyük Britaniya Ermənistana ilk dəfə attaşe təyin edib
Region
- 04 dekabr, 2025
- 15:27
Mayor Tomas Şorland Boll Böyük Britaniyanın Ermənistanda rezident müdafiə məsələləri üzrə ilk attaşesi təyin edilib.
"Report"un Ermənistan KİV-nə istinadən məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi bildirib.
"Bu tarixi addım Birləşmiş Krallıq və Ermənistan arasında tərəfdaşlığın artan möhkəmliyini əks etdirir və müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə töhfə verəcək", - səfirliyin bəyanatında deyilir.
