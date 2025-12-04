İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Böyük Britaniya Ermənistana ilk dəfə attaşe təyin edib

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:27
    Böyük Britaniya Ermənistana ilk dəfə attaşe təyin edib

    Mayor Tomas Şorland Boll Böyük Britaniyanın Ermənistanda rezident müdafiə məsələləri üzrə ilk attaşesi təyin edilib.

    "Report"un Ermənistan KİV-nə istinadən məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi bildirib.

    "Bu tarixi addım Birləşmiş Krallıq və Ermənistan arasında tərəfdaşlığın artan möhkəmliyini əks etdirir və müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə töhfə verəcək", - səfirliyin bəyanatında deyilir.

    Böyük Britaniya Ermənistan attaşe
    Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

