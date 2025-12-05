Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

В Баку в рамках III международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение" состоялась панельная сессия "Материальное наследие: сохранение физических основ возвращения".

Как сообщает Report, вице-президент Итало-азербайджанской ассоциации в Милане Карло Марино отметил, что мирное возвращение азербайджанских граждан на родину станет важным шагом для восстановления культурного наследия.

"Азербайджанцы должны вернуться на свою родину безопасным и мирным путем, имея правовые гарантии. После этого должно начаться восстановление культурного наследия. Восстановление наследия - непростая задача. Ее начало лежит в мире и спокойствии. Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить оценку на международном уровне", - заявил он.

Президент Индонезийской молодежной организации Организации Исламского Сотрудничества Астрид Надя Ризкита указала на необходимость восстановления культурного наследия западных азербайджанцев.

"На этом пути западные азербайджанцы могут воспользоваться международным опытом. Западным азербайджанцам должны быть предоставлены определенные правовые гарантии. Это касается восстановления разрушенных мест и архитектурных памятников. Мы должны убедиться, что в процессе восстановления правильно проводится картографирование и к этой работе привлекаются компетентные эксперты. Людям должна быть гарантирована возможность жить там комфортно и мирно", - отметила Ризкита.

Профессор Хашимитского университета Иордании Вахиб Али Хуссейн напомнил, что и в советское время и в последующий период предпринимались попытки изменить азербайджанские топонимы для сокрытия культурного наследия азербайджанцев в Армении.

"На территории нынешней Армении азербайджанское население проживало в 610 селах. Армяне впоследствии переименовали эти села. Это означает, что культурное наследие этих сел также было присвоено Арменией. На этих территориях пытались стереть следы присутствия азербайджанцев", - отметил он.

Адвокат Верховного суда Пакистана Мухаммад Сохаил Саджид на конференции рассказал об ущербе, нанесенном азербайджанскому культурному наследию в Карабахе.

"Я несколько раз посещал Карабах. Ущерб, нанесенный оккупацией, ощущался повсюду. Кроме того, минирование территорий до сих пор представляет опасность для людей. Однако сейчас восстанавливаются исторические кварталы, люди возвращаются на свои земли, строятся умные села, больницы и школы. Самое ужасное, что были разрушены и культурные памятники, исторические объекты. Но уничтожить или игнорировать культурное наследие Азербайджана невозможно, поскольку его корни и основа очень прочны", - отмети Саджид.