Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

Рост экономики Казахстана в этом году превысит 6%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Как передает Report со ссылкой на казахстанское информагентство "Хабар", об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".

"Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит $300 млрд. Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере", - отметил он.

По словам Токаева, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.