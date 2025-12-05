Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 13:53
    Рост экономики Казахстана в этом году превысит 6%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанское информагентство "Хабар", об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".

    "Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит $300 млрд. Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере", - отметил он.

    По словам Токаева, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.

