В Анкаре обсудили продление существующих тарифных ставок по Среднему коридору

В рамках прошедшего в Анкаре заседания Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) прошли консультации о продлении утвержденных существующих тарифных ставок по Среднему коридору до 2026 года.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что в Анкаре состоялось заседание Рабочей группы по развитию Среднего коридора. В заседании участвовала делегация под руководством заместителя председателя правления ASCO Тариеля Мирзоева.

На мероприятии обсуждались итоги деятельности Среднего коридора за 10 месяцев этого года, динамика грузоперевозок, эффективное использование потенциала маршрута, вопросы бесперебойной и более эффективной транспортировки грузов.

Кроме того, на заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам цифровизации, совершенствования процедур организации контейнерных перевозок, регулирования процессов загрузки судов и документам, предусматривающим технологическое сотрудничество в контейнерных перевозках.