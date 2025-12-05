İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Orta Dəhlizlə bağlı mövcud tarif dərəcələrinin davam etdirilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:34
    Orta Dəhlizlə bağlı mövcud tarif dərəcələrinin davam etdirilməsi müzakirə olunub

    Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) inkişafına dair İşçi Qrupunun iclası çərçivəsində təsdiqlənmiş mövcud tarif dərəcələrinin 2026-cı ildə də davam etdirilməsi barədə məsləhətləşmələr aparılıb.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-dən (ASCO) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ankarada TBNM-nin inkişafına dair İşçi Qrupunun iclası baş tutub. İclasda ASCO-nun İdarə Heyəti sədrinin müavini Tariyel Mirzəyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.

    Tədbirdə TMTM-in bu ilin 10 ayı üzrə fəaliyyətinin yekunları, yükdaşıma dinamikası, marşrutun potensialından səmərəli istifadə olunması, yüklərin fasiləsiz və daha effektiv şəkildə daşınması məsələləri müzakirə edilib.

    Bundan başqa, iclasda rəqəmsallaşma, konteyner daşımalarının təşkili prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, gəmilərin yüklənməsi proseslərinin tənzimlənməsi və konteyner daşımalarında texnoloji əməkdaşlığı nəzərdə tutan sənədlər üzrə geniş fikir mübadiləsi həyata keçirilib.

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu TBNM tarif

    Son xəbərlər

    13:55

    ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

    İKT
    13:53

    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Biznes
    13:53

    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    13:53

    Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb

    Komanda
    13:50

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıb

    Daxili siyasət
    13:46
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    13:43

    Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb

    Ekologiya
    13:41

    Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"

    Futbol
    13:39

    Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə meteoroloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə stansiyalar yaradılır

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti