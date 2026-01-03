Bolqarıstanda XX əsrin ən yaxşı məşqçisi vəfat edib
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 17:51
Sofiyanın ÇSKA klubunun, Bolqarıstan milli komandasının keçmiş oyunçusu və məşqçisi, ölkədə XX əsrin ən yaxşı məşqçisi adına layiq görülən Dimitar Penev vəfat edib.
"Report" Bolqarıstan Futbol İttifaqına istinadən xəbər verir ki, tanınmış mütəxəssis 80 yaşında həyatla vidalaşıb.
D.Penev futbolçu karyerası ərzində 8 dəfə, baş məşqçi kimi 3 dəfə Bolqarıstan çempionu olub. İki dəfə ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
Sabiq müdafiəçi milli komandada keçirdiyi 90 oyunda 2 qol vurub. 1966, 1970 və 1974-cü illərdə dünya çempionatında iştirak edib.
Bolqarıstan yığması onun rəhbərliyi altında 1994-cü ildə ABŞ-də keçirilən mundialda tarixinin ən yaxşı nəticəsinə (4-cü yer) imza atıb.
Son xəbərlər
17:59
Fon der Lyayen: Venesuela xalqını dəstəkləyirəmDigər ölkələr
17:57
Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıbSənaye
17:56
Slovakiyanın Baş naziri ABŞ-nin Venesuelada keçirdiyi hərbi əməliyyatı pisləyibDigər ölkələr
17:51
Bolqarıstanda XX əsrin ən yaxşı məşqçisi vəfat edibFutbol
17:48
Azərbaycanda kərə yağı ehtiyatı 200 dəfəyə yaxın artıbSənaye
17:45
Kreml TRİPP layihəsində iştirak etməklə regionda öz təsir imkanlarını qorumağa çalışır - RƏYXarici siyasət
17:41
Ukraynanın Baş Qərargah rəisi: Kiyev və Vaşinqton dörd bölmədən ibarət hərbi sənədi razılaşdırıbDigər ölkələr
17:18
GCSP: Avropa İttifaqı TRIPP layihəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri modeli üzrə dəstəkləyə bilərİnfrastruktur
17:15