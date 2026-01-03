İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bolqarıstanda XX əsrin ən yaxşı məşqçisi vəfat edib

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 17:51
    Bolqarıstanda XX əsrin ən yaxşı məşqçisi vəfat edib

    Sofiyanın ÇSKA klubunun, Bolqarıstan milli komandasının keçmiş oyunçusu və məşqçisi, ölkədə XX əsrin ən yaxşı məşqçisi adına layiq görülən Dimitar Penev vəfat edib.

    "Report" Bolqarıstan Futbol İttifaqına istinadən xəbər verir ki, tanınmış mütəxəssis 80 yaşında həyatla vidalaşıb.

    D.Penev futbolçu karyerası ərzində 8 dəfə, baş məşqçi kimi 3 dəfə Bolqarıstan çempionu olub. İki dəfə ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    Sabiq müdafiəçi milli komandada keçirdiyi 90 oyunda 2 qol vurub. 1966, 1970 və 1974-cü illərdə dünya çempionatında iştirak edib.

    Bolqarıstan yığması onun rəhbərliyi altında 1994-cü ildə ABŞ-də keçirilən mundialda tarixinin ən yaxşı nəticəsinə (4-cü yer) imza atıb.

    Dimitar Penev məşqçi vəfat edib ÇSKA Bolqarıstan millisi

    Son xəbərlər

    17:59

    Fon der Lyayen: Venesuela xalqını dəstəkləyirəm

    Digər ölkələr
    17:57

    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    17:56

    Slovakiyanın Baş naziri ABŞ-nin Venesuelada keçirdiyi hərbi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:51

    Bolqarıstanda XX əsrin ən yaxşı məşqçisi vəfat edib

    Futbol
    17:48

    Azərbaycanda kərə yağı ehtiyatı 200 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    17:45

    Kreml TRİPP layihəsində iştirak etməklə regionda öz təsir imkanlarını qorumağa çalışır - RƏY

    Xarici siyasət
    17:41

    Ukraynanın Baş Qərargah rəisi: Kiyev və Vaşinqton dörd bölmədən ibarət hərbi sənədi razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    17:18

    GCSP: Avropa İttifaqı TRIPP layihəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri modeli üzrə dəstəkləyə bilər

    İnfrastruktur
    17:15

    Ukrayna XİN başçısı: Kiyev Maduronun legitimliyini tanımır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti