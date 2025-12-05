Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Модель ASAN xidmət будет применяться в Камбодже

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 17:11
    Модель ASAN xidmət будет применяться в Камбодже

    В Камбодже будет применяться азербайджанская модель ASAN xidmət.

    Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    В рамках визита в Камбоджу делегации во главе с председателем агентства был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госагентством и соответствующим органом Камбоджи. Целью меморандума является передача опыта ASAN xidmət камбоджийской стороне.

    В церемонии подписания документа принял участие заместитель премьер-министра Камбоджи Вонгсей Виссот.

    В рамках визита также состоялась встреча с министром почты и телекоммуникаций Камбоджи. В ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы по реализации меморандума.

    Также был проведен обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества и обмене опытом ASAN xidmət с представителями Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, а также с представителями Кыргызстана и Филиппин.

