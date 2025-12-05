Модель ASAN xidmət будет применяться в Камбодже

В Камбодже будет применяться азербайджанская модель ASAN xidmət.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

В рамках визита в Камбоджу делегации во главе с председателем агентства был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госагентством и соответствующим органом Камбоджи. Целью меморандума является передача опыта ASAN xidmət камбоджийской стороне.

В церемонии подписания документа принял участие заместитель премьер-министра Камбоджи Вонгсей Виссот.

В рамках визита также состоялась встреча с министром почты и телекоммуникаций Камбоджи. В ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы по реализации меморандума.

Также был проведен обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества и обмене опытом ASAN xidmət с представителями Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, а также с представителями Кыргызстана и Филиппин.