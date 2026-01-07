Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Верховный суд вынес решение по делу обвиняемого в покушении на Фазиля Мустафу

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 17:02
    Верховный суд вынес решение по делу обвиняемого в покушении на Фазиля Мустафу

    Кассационная жалоба Рашада Ахмедова, обвиняемого в покушении на депутата Фазиля Мустафу, не удовлетворена.

    Как сообщает Report, решение было принято на заседании Верховного суда под председательством судьи Ильгара Джафарова.

    Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение Бакинского апелляционного суда.

    Напомним, что инцидент произошел 28 марта 2023 года в поселке Забрат Сабунчинского района. На депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом.

    По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

    По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.

    Бакинский суд по тяжким преступлениям признал обвиняемых виновными и приговорил Азера Сарыджанова к пожизненному заключению, Сабухи Ширинова - к 20 годам, Рашада Ахмедова - к 19, Эльшада Аскерова - к 18, а Эмина Алиярова - к 4 годам лишения свободы.

    Впоследствии как обвиняемые, так и потерпевшая сторона подали апелляционные жалобы.

    Бакинский апелляционный суд не удовлетворил их жалобы.

    Фазиль Мустафа покушение кассационная жалоба Верховный суд
    Лента новостей