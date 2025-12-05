İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "ASAN xidmət" təcrübəsi Kambocada tətbiq olunacaq

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:36
    ASAN xidmət təcrübəsi Kambocada tətbiq olunacaq

    Azərbaycanın "ASAN xidmət" təcrübəsi Kambocada tətbiq olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, agentlik sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Kambocaya səfəri çərçivəsində Dövlət Agentliyi ilə Kambocanın müvafiq qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Memorandumun məqsədi "ASAN xidmət" təcrübəsinin Kamboca tərəfi ilə paylaşılmasıdır.

    Memorandumun mübadiləsi mərasimində Kamboca Baş nazirinin müavini Vonqsey Vissot iştirak edib.

    Səfər çərçivəsində Kambocanın poçt və telekommunikasiyalar naziri ilə görüş keçirilib.

    Görüş zamanı memorandumun icrası istiqamətində işçi qrupun yaradılması ilə bağlı razılığa gəlinib.

    Eyni zamanda, BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının, eləcə də Qırğızıstan və Filippin nümayəndələri ilə "ASAN xidmət" təcrübəsinin paylaşılması və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    ASAN xidmət Kamboca təcrübə

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti