Контрабанда на 410 тыс. манатов: дело таможенников передано в суд по тяжким преступлениям

Генпрокуратура завершила предварительное расследование громкого дела о контрабанде психотропных веществ и сигарет с участием должностных лиц Государственного таможенного комитета, дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дело в отношении должностных лиц Билясуварского таможенного управления и других фигурантов рассматривалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Обвиняемыми проходят инспекторы Центра оформления Билясуварского таможенного управления - Вюсал Гусейнов, Керим Керимов и Исмаил Мамедалиев, а также инструктор-кинолог объединения "Азертерминалкомплекс" Асиф Гаджимурадов.

Согласно материалам дела, действуя в сговоре с гражданином Азербайджана Этибаром Хатамли и гражданином Ирана Джафаром Резаяном, они использовали свое служебное положение и создали условия для незаконного ввоза на территорию Азербайджана товаров на сумму 410 тысяч манатов, включая лекарственные препараты с сильнодействующими и психотропными веществами, а также табачные изделия без акцизных марок. В обмен на это каждый фигурант получил взятку в крупном размере.

Контрабанда была спрятана в багажном отсеке пассажирского автобуса, находившегося в пользовании Джафара Резаяна.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая незаконный оборот лекарственных средств и психотропных веществ в особо крупном размере, контрабанду, незаконный оборот товаров без акцизных марок, а также получение взяток организованной группой.

В отношении Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Джафара Резаяна - иная мера пресечения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бакинский суд по тяжким преступлениям.