Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спорта
Индивидуальные
- 07 января, 2026
- 16:48
Азербайджан и Республика Корея обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в области молодежи и спорта.
Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра Фарида Гаибова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Азербайджане Кимгу Каном.
На встрече также была подчеркнута важность расширения взаимных связей, был обсужден визит Гаибова в Корею, состоявшийся в прошлом месяце.
