Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спорта

    Индивидуальные
    • 07 января, 2026
    • 16:48
    Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спорта

    Азербайджан и Республика Корея обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в области молодежи и спорта.

    Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра Фарида Гаибова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Азербайджане Кимгу Каном.

    На встрече также была подчеркнута важность расширения взаимных связей, был обсужден визит Гаибова в Корею, состоявшийся в прошлом месяце.

    Азербайджан Республика Корея Фарид Гаибов сотрудничество спорт
    Фото
    Azərbaycan və Koreya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Последние новости

    16:58

    Сибига обсудил с кипрским коллегой приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС

    Другие страны
    16:53

    Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в Турцию

    В регионе
    16:48
    Фото

    Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спорта

    Индивидуальные
    16:41

    ВБ: COP29 в Баку прояснила правила трансграничной торговли углеродными кредитами

    Энергетика
    16:41

    В Анкаре на стоянке горят шесть фур с алкоголем

    В регионе
    16:35

    Контрабанда на 410 тыс. манатов: дело таможенников передано в суд по тяжким преступлениям

    Происшествия
    16:30

    На юго-востоке Англии школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:18

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    16:16
    Фото
    Видео

    В Газахе загорелась автоцистерна, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    Лента новостей