Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спорта

Азербайджан и Республика Корея обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в области молодежи и спорта.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра Фарида Гаибова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Азербайджане Кимгу Каном.

На встрече также была подчеркнута важность расширения взаимных связей, был обсужден визит Гаибова в Корею, состоявшийся в прошлом месяце.