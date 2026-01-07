Azərbaycan və Koreya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 16:35
Azərbaycan və Koreya Respublikası arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Nazir Fərid Qayıbov Koreya Respublikasının Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Kımqu Kanq ilə görüşüb.
Görüş zamanı iki ölkə arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Görüşdə həmçinin nazir Fərid Qayıbovun ötən ay baş tutmuş Koreya səfəri müzakirə edilib.
Son xəbərlər
17:05
Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıbFutbol
17:00
Aydın baxış və strateji yanaşma - Prezidentdən ustad dərsi - ŞƏRHAnalitika
17:00
AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilibHadisə
16:53
2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət sərhədində 128 milyon manatlıq qaçaqmal tutulubHadisə
16:52
Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilibHadisə
16:50
Ötən il dövlət sərhədində axtarışda olan 3922 nəfər saxlanılıbHadisə
16:49
Azərbaycan–Suriya İşgüzar Şurası yaradılırBiznes
16:49
Foto
Video
DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilibDaxili siyasət
16:43