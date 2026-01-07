Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию о том, что Николасу Мадуро было предложено уйти в отставку с поста президента Венесуэлы и переехать в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Milliyyet", турецкий лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста.

На вопрос о том, было ли Мадуро предложено переехать в Турцию, Эрдоган лаконично ответил: "Нам такой информации не поступало, такого не было".

Ранее в американских СМИ сообщалось, что представители США предлагали Мадуро возможность подать в отставку и уехать в Турцию, но он якобы отказался от этого предложения.