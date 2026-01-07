Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в Турцию
В регионе
- 07 января, 2026
- 16:53
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию о том, что Николасу Мадуро было предложено уйти в отставку с поста президента Венесуэлы и переехать в Турцию.
Как сообщает Report со ссылкой на издание "Milliyyet", турецкий лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста.
На вопрос о том, было ли Мадуро предложено переехать в Турцию, Эрдоган лаконично ответил: "Нам такой информации не поступало, такого не было".
Ранее в американских СМИ сообщалось, что представители США предлагали Мадуро возможность подать в отставку и уехать в Турцию, но он якобы отказался от этого предложения.
Последние новости
16:58
Сибига обсудил с кипрским коллегой приоритеты председательства Кипра в Совете ЕСДругие страны
16:53
Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в ТурциюВ регионе
16:48
Фото
Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спортаИндивидуальные
16:41
ВБ: COP29 в Баку прояснила правила трансграничной торговли углеродными кредитамиЭнергетика
16:41
В Анкаре на стоянке горят шесть фур с алкоголемВ регионе
16:35
Контрабанда на 410 тыс. манатов: дело таможенников передано в суд по тяжким преступлениямПроисшествия
16:30
На юго-востоке Англии школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшиеДругие страны
16:18
В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
16:16
Фото
Видео