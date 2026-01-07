Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в Турцию

    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 16:53
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию о том, что Николасу Мадуро было предложено уйти в отставку с поста президента Венесуэлы и переехать в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание "Milliyyet", турецкий лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста.

    На вопрос о том, было ли Мадуро предложено переехать в Турцию, Эрдоган лаконично ответил: "Нам такой информации не поступало, такого не было".

    Ранее в американских СМИ сообщалось, что представители США предлагали Мадуро возможность подать в отставку и уехать в Турцию, но он якобы отказался от этого предложения.

    Реджеп Тайип Эрдоган Николас Мадуро США Операция США в Венесуэле Турция Венесуэла
    Ərdoğan Maduronun istefa verib Türkiyəyə gəlməsi ilə bağlı təklif iddialarını təkzib edib

