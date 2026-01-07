İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ərdoğan Maduronun istefa verib Türkiyəyə gəlməsi ilə bağlı təklif iddialarını təkzib edib

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 16:37
    Ərdoğan Maduronun istefa verib Türkiyəyə gəlməsi ilə bağlı təklif iddialarını təkzib edib

    Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Venesuelanın prezidenti Nikolas Maduronun istefa verib Türkiyəyə gəlməsi təklifi ilə bağlı iddiaları təkzib edib.

    "Report" "Milliyyet"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə lideri partiyasının bugünkü iclasından sonra bu mövzu ətrafında jurnalistin müvafiq sualını cavablandırıb.

    R.T. Ərdoğan "Maduroya Türkiyəyə getməsi təklif edilib" iddiası ilə bağlı suala "Bizə belə bir məlumat daxil olmayıb" cavabını verib.

    Xatırladaq ki, ABŞ rəsmiləri Maduroya istefa vermək və Türkiyəyə getmək imkanının təklif edildiyini, lakin onun bundan imtina etdiyini bildirmişdilər.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nikolas Maduro ABŞ
    Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в Турцию

    Son xəbərlər

    17:05

    Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb

    Futbol
    17:00

    Aydın baxış və strateji yanaşma - Prezidentdən ustad dərsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:00

    AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    16:53

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət sərhədində 128 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    16:52

    Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    16:50

    Ötən il dövlət sərhədində axtarışda olan 3922 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    16:49

    Azərbaycan–Suriya İşgüzar Şurası yaradılır

    Biznes
    16:49
    Foto
    Video

    DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilib

    Daxili siyasət
    16:43

    Cəbrayılda minaya düşərək xəsarət alan minaaxtaranın son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti