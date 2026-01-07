В Анкаре на стоянке горят шесть фур с алкоголем

В Анкаре на стоянке крупнотоннажных фур произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, сгорели шесть полуприцепов, груженных алкогольной продукцией.

Стоянка расположена недалеко от здания столичного Управления безопасности. Работники стоянки и местные жители услышали серию звуков, похожих на взрывы.

Тушение пожара продолжается. Всего на стоянке находится до 10 грузовиков.

Информации о пострадавших на данный момент нет.