Арагчи: Иран использует все свои военные возможности для защиты суверенитета

США и Израиль совершили военную агрессию против Ирана, после чего министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении иранского МИД.

В ходе разговоров Арагчи проинформировал своих коллег о последних событиях и заявил, что военная агрессия грубо нарушает основные принципы Устава ООН. Нападение на Иран было охарактеризовано как явное преступление против международного мира и безопасности, указали во внешнеполитчиеском ведомстве

"Он подчеркнул, что Иран задействует все свои оборонные и военные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.