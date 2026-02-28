Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Арагчи: Иран использует все свои военные возможности для защиты суверенитета

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 18:46
    США и Израиль совершили военную агрессию против Ирана, после чего министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении иранского МИД.

    В ходе разговоров Арагчи проинформировал своих коллег о последних событиях и заявил, что военная агрессия грубо нарушает основные принципы Устава ООН. Нападение на Иран было охарактеризовано как явное преступление против международного мира и безопасности, указали во внешнеполитчиеском ведомстве

    "Он подчеркнул, что Иран задействует все свои оборонные и военные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении МИД.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

