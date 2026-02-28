Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 18:19
    Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил телекомпании NBC.

    "Возможно, мы потеряли одного или двух командиров, но это не большая проблема", - сказал Арагчи.

    Əraqçi: İran rəsmilərinin, demək olar, hamısı sağdır
    Almost all Iranian officials safe, says Araghchi

