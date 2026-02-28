Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил телекомпании NBC.

"Возможно, мы потеряли одного или двух командиров, но это не большая проблема", - сказал Арагчи.