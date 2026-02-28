Израиль заявил о массированном ударе по стратегической обороне Ирана
28 февраля, 2026
- 18:54
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении массированного удара по системе стратегической обороны Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"ЦАХАЛ, руководствуясь данными разведки, нанес массированный удар по стратегической системе обороны, принадлежащей иранскому режиму. Один из ударов был направлен по передовой системе ПВО СА-65, расположенной в районе Керманшаха на западе Ирана", - отметили военные.
