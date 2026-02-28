İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    • 19:12
    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "İMQ kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq İran rejiminə məxsus strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirib. Zərbələrdən biri İranın qərbində, Kirmanşah bölgəsində yerləşən müasir "SA-65" hava hücumundan müdafiə (HHM) sisteminə yönəldilib", - məlumatda qeyd edilib.

    İsrail İran hücum
    Израиль заявил о массированном ударе по стратегической обороне Ирана

