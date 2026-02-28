İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edib
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 19:12
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İMQ kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq İran rejiminə məxsus strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirib. Zərbələrdən biri İranın qərbində, Kirmanşah bölgəsində yerləşən müasir "SA-65" hava hücumundan müdafiə (HHM) sisteminə yönəldilib", - məlumatda qeyd edilib.
Son xəbərlər
19:12
İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:06
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
19:05
BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıbRegion
19:01
KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıbDigər ölkələr
18:54
Video
İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4Region
18:49
İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİBRegion
18:40
Video
Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİBHadisə
18:37
Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıbRegion
18:29