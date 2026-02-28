Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    В регионе
    28 февраля, 2026
    18:22
    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес мощный ракетный удар по боевому вспомогательному кораблю ВМС США.

    Как передает Report со ссылкой на TasnimNews, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

    "Боевой вспомогательный корабль ВМС США был сильно поражен ракетами Военно‑морских сил КСИР. Другие морские объекты ВМС США в ходе дальнейших операций также попадут в зону поражения ракет и беспилотников КСИР", - говорится в заявлении.

    SEPAH ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket zərbələri endirib

