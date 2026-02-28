КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 18:22
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес мощный ракетный удар по боевому вспомогательному кораблю ВМС США.
Как передает Report со ссылкой на TasnimNews, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
"Боевой вспомогательный корабль ВМС США был сильно поражен ракетами Военно‑морских сил КСИР. Другие морские объекты ВМС США в ходе дальнейших операций также попадут в зону поражения ракет и беспилотников КСИР", - говорится в заявлении.
Последние новости
18:39
Видео
Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 70 - ОБНОВЛЕНО-4В регионе
18:36
СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по ИрануДругие страны
18:35
Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:22
КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС СШАВ регионе
18:19
Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимыВ регионе
18:16
Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударовВ регионе
18:16
КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах ИранаВ регионе
18:12
МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атакиВ регионе
18:01