SEPAH ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket zərbələri endirib
- 28 fevral, 2026
- 18:21
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket hücumu edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
SEPAH-a istinadən bildirilib ki, ABŞ ordusunun digər hərbi dəniz qüvvələri də hədəfə çevriləcək.
İtkilər barədə məlumat açıqlanmayıb.
