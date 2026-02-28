İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    SEPAH ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket zərbələri endirib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 18:21
    SEPAH ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket zərbələri endirib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin hərbi gəmisinə raket hücumu edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    SEPAH-a istinadən bildirilib ki, ABŞ ordusunun digər hərbi dəniz qüvvələri də hədəfə çevriləcək.

    İtkilər barədə məlumat açıqlanmayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Raket hücumu
    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    Son xəbərlər

    19:12

    İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:06

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    19:05

    BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıb

    Region
    19:01

    KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:54
    Video

    İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4

    Region
    18:49

    İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİB

    Region
    18:40
    Video

    Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:37

    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb

    Region
    18:29

    Əraqçi: İran suverenliyini qorumaq üçün bütün hərbi imkanlardan istifadə edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti