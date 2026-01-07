Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армения оплатит штраф за лыжника, заклеившего надпись "Азербайджан"

    • 07 января, 2026
    • 17:01
    Армения оплатит штраф за лыжника, заклеившего надпись Азербайджан

    Федерация лыжного спорта Армении оплатит штраф, назначенный Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) армянскому лыжнику Микаэлу Микаэляну во время турнира Tour de Ski.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях заявил президент армянской федерации Гагик Саргсян.

    Причиной штрафа стало то, что во время соревнований Микаэлян заклеил клейкой лентой надпись "Азербайджан" на своей соревновательной экипировке. Указанная надпись является названием официального спонсора турнира, поскольку с 2025 года Государственное агентство по туризму Азербайджана стала титульным спонсором FIS. В связи с этим ее название в обязательном порядке размещается на спортивной форме участников этапов Кубка мира, чемпионатов мира и других крупных соревнований.

    Отметим, что в мае прошлого года FIS подписала пятилетний контракт с Государственным агентством по туризму Азербайджана. В рамках соглашения, начиная с сезона 2025/26 и до завершения сезона 2029/30 Азербайджан будет главным партнером на проводимых FIS чемпионатах и Кубках мира.

    Ermənistan "Azərbaycan" yazısını lentlə örtən xizəkçiyə görə cərimə ödəyəcək
    Armenia to cover fine after skier tapes over 'Azerbaijan' sponsor logo

