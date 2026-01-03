Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армянский лыжник получил штраф за попытку скрыть название Азербайджана

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 17:41
    Армянский лыжник получил штраф за попытку скрыть название Азербайджана

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оштрафовала армянского спортсмена Микаэля Микаэляна за попытку скрыть название Азербайджана на экипировке.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, FIS применила санкции к лыжнику за то, что он заклеил скотчем слово "Азербайджан" на своем спортивном костюме.

    Согласно информации, инцидент произошел во время одной из гонок Тур-де-Ски в итальянском городе Доббиако. При этом отмечается, что не только на форме спортсменов, но и на всей территории проведения соревнований были размещены крупные рекламные щиты с названием Азербайджан.

    Сам спортсмен не предоставил объяснений своим действиям.

    Отметим, что в мае прошлого года FIS подписала пятилетний контракт с Государственным агентством по туризму Азербайджана. В рамках соглашения, начиная с сезона 2025/26 и до завершения сезона 2029/30 Азербайджан будет главным партнером на проводимых FIS чемпионатах и Кубках мира.

    Армения Азербайджан FIS спорт Международная федерация лыжного спорта и сноуборда Италия штраф

    Последние новости

    18:53

    Вице-премьер: Украина планирует привлечь $800 млрд у западных партнеров

    Другие страны
    18:33

    Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы

    Другие страны
    18:28
    Фото

    В Астаре перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    18:19

    Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во Флориде

    Другие страны
    18:05

    Вице-президент США: Трамп предлагал варианты урегулирования проблем с Венесуэлой

    Другие страны
    18:03

    Турция заявила о готовности выступить посредником по ситуации в Венесуэле

    Другие страны
    17:51

    Венесуэла закрыла границу с Бразилией

    Другие страны
    17:50

    Китай рекомендует своим гражданам временно избегать поездок в Венесуэлу

    Другие страны
    17:41

    Армянский лыжник получил штраф за попытку скрыть название Азербайджана

    В регионе
    Лента новостей