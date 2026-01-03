Армянский лыжник получил штраф за попытку скрыть название Азербайджана

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оштрафовала армянского спортсмена Микаэля Микаэляна за попытку скрыть название Азербайджана на экипировке.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, FIS применила санкции к лыжнику за то, что он заклеил скотчем слово "Азербайджан" на своем спортивном костюме.

Согласно информации, инцидент произошел во время одной из гонок Тур-де-Ски в итальянском городе Доббиако. При этом отмечается, что не только на форме спортсменов, но и на всей территории проведения соревнований были размещены крупные рекламные щиты с названием Азербайджан.

Сам спортсмен не предоставил объяснений своим действиям.

Отметим, что в мае прошлого года FIS подписала пятилетний контракт с Государственным агентством по туризму Азербайджана. В рамках соглашения, начиная с сезона 2025/26 и до завершения сезона 2029/30 Азербайджан будет главным партнером на проводимых FIS чемпионатах и Кубках мира.