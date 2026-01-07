Израиль и Индия обсудили двустороннее сотрудничество и борьбу с терроризмом
Другие страны
- 07 января, 2026
- 17:05
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху двусторонние отношения.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Мы обсудили пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Индией и Израилем в предстоящем году", - написал Моди.
Он также отметил, что были обсуждены региональные вопросы и тема борьбы с терроризмом. "Обменялись мнениями о ситуации в регионе и вновь подтвердили нашу общую решимость бороться с терроризмом", - добавил он.
