Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС в 2026г

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 16:58
    Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС в 2026г

    Вступление в ЕС находится в центре повестки дня Украины и страна считает важным открытие переговорных кластеров в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем телеграм-канале по итогам переговоров с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

    "Мы обсудили приоритеты председательства Кипра. Я считаю, что продвижение Украины и нашего вступления в ЕС находится в центре повестки дня. Я говорил о важности открытия переговорных кластеров в 2026 году, и роль Кипра в этом вопросе является чрезвычайно важной", - написал Сибига.

    Он также отметил, что проинформировал коллегу о подходе и предложениях Украины, давлении на Россию и необходимости надежных гарантий безопасности для Украины.

    Сибига добавил, что значительную часть разговора стороны посвятили двустороннему сотрудничеству между Украиной и Кипром, в частности в сфере безопасности и обороны, совместным усилиям с использованием инструментов ЕС, а также роли Кипра в укреплении безопасности Европы.

    Отметим, что Кипр с 1 января на полгода стала председателем в Совете ЕС, переняв эстафету у Дании. Это уже второй по счету период председательства Кипра в ЕС. Впервые остров пребывал в этой роли во второй половине 2012 года.

    Украина российско-украинская война Кипр Андрей Сибига Константинос Комбос Совет ЕС
    Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqların bu il başlayacağına ümid edir

    Последние новости

    17:54

    СМИ: Cоединенные Штаты взяли по контроль  нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике

    Другие страны
    17:44

    На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

    Аналитика
    17:42

    Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

    В регионе
    17:42

    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Kультурная политика
    17:33

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

    Внутренняя политика
    17:28

    Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям

    Внутренняя политика
    17:28

    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

    Энергетика
    17:21

    Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках

    Футбол
    17:21

    В Азербайджане пресечена деятельность 12 ОПГ по нелегальной миграции

    Происшествия
    Лента новостей