Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС в 2026г

Вступление в ЕС находится в центре повестки дня Украины и страна считает важным открытие переговорных кластеров в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем телеграм-канале по итогам переговоров с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

"Мы обсудили приоритеты председательства Кипра. Я считаю, что продвижение Украины и нашего вступления в ЕС находится в центре повестки дня. Я говорил о важности открытия переговорных кластеров в 2026 году, и роль Кипра в этом вопросе является чрезвычайно важной", - написал Сибига.

Он также отметил, что проинформировал коллегу о подходе и предложениях Украины, давлении на Россию и необходимости надежных гарантий безопасности для Украины.

Сибига добавил, что значительную часть разговора стороны посвятили двустороннему сотрудничеству между Украиной и Кипром, в частности в сфере безопасности и обороны, совместным усилиям с использованием инструментов ЕС, а также роли Кипра в укреплении безопасности Европы.

Отметим, что Кипр с 1 января на полгода стала председателем в Совете ЕС, переняв эстафету у Дании. Это уже второй по счету период председательства Кипра в ЕС. Впервые остров пребывал в этой роли во второй половине 2012 года.