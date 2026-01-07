ВБ: COP29 в Баку прояснила правила трансграничной торговли углеродными кредитами

К 2030 году для поддержки глобальной декарбонизации, повышения устойчивости к последствиям изменения климата, включая экстремальные погодные явления, а также для защиты природы и биоразнообразия потребуется от 6,3 до 6,7 трлн долларов США инвестиций ежегодно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк (ВБ).

По оценкам ВБ, порядка 2,4 трлн долларов США из этой суммы должно быть направлено в страны с формирующимися рынками и развивающиеся экономики, за исключением Китая.

В банке считают, что обеспечение такого масштабного роста инвестиций потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов со стороны правительств - 800–900 млрд долларов США, частного сектора - 1–1,18 трлн долларов США, международных и многосторонних источников - 490–610 млрд долларов США.

Для государств ключевым фактором станет мобилизация дополнительных доходов за счет эффективной налоговой политики и стратегического управления государственными финансами, что позволит создать необходимое фискальное пространство для реализации приоритетов развития, отмечает ВБ.

Как подчеркивает банк, Соглашение по международным углеродным рынкам, достигнутое на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 в Баку, может сыграть важную роль в расширении участия стран в этих рынках. В то время как углеродное ценообразование способствует формированию государственных доходов, рынки углеродных кредитов способны мобилизовать частный капитал и направлять государственное финансирование.

По мнению ВБ, углеродные рынки обладают потенциалом служить механизмом привлечения частных инвестиций в проекты, направленные на сокращение или удаление выбросов парниковых газов. К таким инициативам относятся, в частности, лесовосстановление и внедрение доступных низкоуглеродных технологий в странах с низким уровнем дохода, включая использование чистых кухонных плит.

В период с первого по третий квартал 2024 года на разработку новых проектов углеродных кредитов по всему миру было привлечено около 14 млрд долларов США, при этом наибольшая доля средств пришлась на природо-ориентированные проекты по удалению углерода.

ВБ подчеркивает, что соглашение, достигнутое на COP29, внесло ясность в правила трансграничной передачи углеродных кредитов в рамках статьи 6 Парижского соглашения. После его заключения акцент смещается на практическую реализацию, включая формирование институциональной и нормативной базы, а также развертывание рыночной инфраструктуры, в том числе реестров.

Кроме того, подтверждение существования рынков углеродных кредитов под управлением ООН открыло альтернативный путь участия в этих механизмах, что особенно важно на фоне усиленного контроля за добросовестностью добровольных углеродных рынков.

На COP29 были утверждены окончательные правила по статьям 6.2 и 6.4 Парижского соглашения, что обеспечило правовую и операционную определённость для международной торговли углеродными кредитами. В частности, были согласованы процедуры авторизации международно передаваемых результатов сокращения выбросов (ITMO) и порядок применения соответствующих корректировок после первой передачи.

Также были утверждены ключевые стандарты нового кредитного механизма Парижского соглашения (PACM), включая методологии и проекты по удалению углерода, а в феврале 2025 года одобрен временный реестр PACM, позволяющий выпускать и учитывать кредиты до запуска полноценной системы.

Будущее предложение углеродных кредитов будет формироваться за счет перехода проектов Механизма чистого развития (CDM) в PACM, таких проектов насчитывается около 1 500, а также за счет более 1 000 новых инициатив, демонстрирующих широкое географическое разнообразие, включая рост участия стран Африки к югу от Сахары.