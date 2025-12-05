Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

Зангезурский коридор имеет важнейшее значение не только для тюркских государств, но и для всего региона и даже мира.

Об этом Report заявил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев на полях первого заседания министров труда и соцзащиты организации в Баку.

По его словам, Зангезурский коридор является одним из ключевых направлений древнего Шелкового пути и обеспечивает прямой выход тюркских государств на Запад. "С этой точки зрения Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и тюркского мира, но также для всего региона, включая Запад, Европу и даже Армению. В этом контексте я высоко оцениваю достигнутую в августе этого года в Вашингтоне договоренность лидеров Азербайджана и Армении. Считаю это историческим шагом", - отметил Омуралиев.

Генсек ОТГ также подчеркнул значимость состоявшегося в Баку первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран организации. По его словам, сотрудничество тюркских государств в этой сфере продолжает усиливаться и приносить ощутимые результаты.

"Сотрудничество между братскими странами крепнет, и наши граждане активно работают как у себя на родине, так и в других братских государствах", - заявил он.