    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:40
    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Зангезурский коридор имеет важнейшее значение не только для тюркских государств, но и для всего региона и даже мира.

    Об этом Report заявил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев на полях первого заседания министров труда и соцзащиты организации в Баку.

    По его словам, Зангезурский коридор является одним из ключевых направлений древнего Шелкового пути и обеспечивает прямой выход тюркских государств на Запад. "С этой точки зрения Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и тюркского мира, но также для всего региона, включая Запад, Европу и даже Армению. В этом контексте я высоко оцениваю достигнутую в августе этого года в Вашингтоне договоренность лидеров Азербайджана и Армении. Считаю это историческим шагом", - отметил Омуралиев.

    Генсек ОТГ также подчеркнул значимость состоявшегося в Баку первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран организации. По его словам, сотрудничество тюркских государств в этой сфере продолжает усиливаться и приносить ощутимые результаты.

    "Сотрудничество между братскими странами крепнет, и наши граждане активно работают как у себя на родине, так и в других братских государствах", - заявил он.

