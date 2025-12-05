Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 13:50
    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Проект декарбонизации приобретает особое значение в период, когда транспортный сектор Азербайджана формируется как транспортный узел.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель коммуникационного департамента Азербайджанских железных дорог (АЖД) Турхан Ахмедов.

    По его словам, сотрудничество структуры с Азиатским банком развития (АБР) носит долгосрочный характер: "Сегодня мы вступаем в новую, особую фазу этого сотрудничества. Именно с этого момента закладывается основа проекта декарбонизации Азербайджанских железных дорог. Это очень значимый проект для нас. Выигрывают от него не только АЖД и АБР, но и другие заинтересованные стороны".

    Он отметил, что углеродный след железных дорог Азербайджана пока невелик: "Тем не менее, АБР выбрал именно "Азербайджанские железные дороги" для реализации проекта. У АЖД есть большие возможности в области декарбонизации - как в развитии и внедрении возобновляемых источников энергии, так и в повышении энергоэффективности".

    Турхан Ахмедов подчеркнул, что после завершения проекта железные дороги страны станут более эффективными, экологически чистыми и надежными.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ABD ilə əməkdaşlıqda yeni mərhələyə keçir
    Azerbaijan Railways enters new stage of cooperation with ADB
    Лента новостей