Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

Проект декарбонизации приобретает особое значение в период, когда транспортный сектор Азербайджана формируется как транспортный узел.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель коммуникационного департамента Азербайджанских железных дорог (АЖД) Турхан Ахмедов.

По его словам, сотрудничество структуры с Азиатским банком развития (АБР) носит долгосрочный характер: "Сегодня мы вступаем в новую, особую фазу этого сотрудничества. Именно с этого момента закладывается основа проекта декарбонизации Азербайджанских железных дорог. Это очень значимый проект для нас. Выигрывают от него не только АЖД и АБР, но и другие заинтересованные стороны".

Он отметил, что углеродный след железных дорог Азербайджана пока невелик: "Тем не менее, АБР выбрал именно "Азербайджанские железные дороги" для реализации проекта. У АЖД есть большие возможности в области декарбонизации - как в развитии и внедрении возобновляемых источников энергии, так и в повышении энергоэффективности".

Турхан Ахмедов подчеркнул, что после завершения проекта железные дороги страны станут более эффективными, экологически чистыми и надежными.