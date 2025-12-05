Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ведат Ышыкхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:47
    Ведат Ышыкхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Турция и Азербайджан активно сотрудничают в направлении повышения занятости населения и защиты социальных прав граждан.

    Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан, отвечая на вопросы журналистов в Баку.

    По его словам, цели Анкары и Баку в сфере труда, занятости и социальной защиты совпадают. "Мы действительно работаем вместе как братья. Особенно важно наше совместное сотрудничество в повышении уровня благосостояния граждан, защите социальных прав и расширении занятости", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что одной из ключевых задач является обеспечение мобильности рабочей силы. "Мобильность рабочей силы имеет большое значение. Мы хотим, чтобы движение рабочей силы в регионе регулировалось Организацией тюркских государств. Мы продолжим работу в этом направлении", - добавил Ышыкхан.

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqamətində birgə fəaliyyət göstəririk
    Azerbaijan, Türkiye have shared goals in employment, Turkish minister says
