Ведат Ышыкхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

Турция и Азербайджан активно сотрудничают в направлении повышения занятости населения и защиты социальных прав граждан.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан, отвечая на вопросы журналистов в Баку.

По его словам, цели Анкары и Баку в сфере труда, занятости и социальной защиты совпадают. "Мы действительно работаем вместе как братья. Особенно важно наше совместное сотрудничество в повышении уровня благосостояния граждан, защите социальных прав и расширении занятости", - отметил министр.

Он подчеркнул, что одной из ключевых задач является обеспечение мобильности рабочей силы. "Мобильность рабочей силы имеет большое значение. Мы хотим, чтобы движение рабочей силы в регионе регулировалось Организацией тюркских государств. Мы продолжим работу в этом направлении", - добавил Ышыкхан.