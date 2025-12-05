Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Страны ОТГ подписали в Баку декларацию об укреплении сотрудничества в сфере труда и соцзащиты

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:24
    Страны ОТГ подписали в Баку декларацию об укреплении сотрудничества в сфере труда и соцзащиты

    В Баку по итогам первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ подписана совместная декларация.

    Как передает Report, встреча на тему "Сотрудничество в сфере труда ради общего благосостояния тюркских государств" собрала представителей всех стран - членов организации.

    Документ предусматривает усиление сотрудничества в таких направлениях, как трудовое законодательство, защита трудовых прав, здоровье и безопасность на рабочем месте, гендерное равенство.

    Также планируется создание Рабочей группы по вопросам труда, занятости и социальной защиты.

    ОТГ Анар Алиев сотрудничество декларация тюркский мир социальная защита Баку
    Фото
    Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirləri bəyannamə imzalayıb
    Фото
    OTS countries ink declaration in Baku on strengthening co-op in labor, social protection
    Elvis

    Последние новости

    13:58

    В Анкаре обсудили продление существующих тарифных ставок по Среднему коридору

    Инфраструктура
    13:53

    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    13:50

    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    13:47

    Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    13:43

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    13:40

    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    13:32
    Фото

    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

    Энергетика
    13:32

    Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

    Внешняя политика
    13:27

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    Лента новостей