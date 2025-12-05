Страны ОТГ подписали в Баку декларацию об укреплении сотрудничества в сфере труда и соцзащиты
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 13:24
В Баку по итогам первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ подписана совместная декларация.
Как передает Report, встреча на тему "Сотрудничество в сфере труда ради общего благосостояния тюркских государств" собрала представителей всех стран - членов организации.
Документ предусматривает усиление сотрудничества в таких направлениях, как трудовое законодательство, защита трудовых прав, здоровье и безопасность на рабочем месте, гендерное равенство.
Также планируется создание Рабочей группы по вопросам труда, занятости и социальной защиты.
Последние новости
13:58
В Анкаре обсудили продление существующих тарифных ставок по Среднему коридоруИнфраструктура
13:53
Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%В регионе
13:50
Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБРИнфраструктура
13:47
Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадаютВнешняя политика
13:43
Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфереВ регионе
13:40
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового путиВнешняя политика
13:32
Фото
SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта ДамаскаЭнергетика
13:32
Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценкуВнешняя политика
13:27