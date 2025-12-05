Страны ОТГ подписали в Баку декларацию об укреплении сотрудничества в сфере труда и соцзащиты

В Баку по итогам первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ подписана совместная декларация.

Как передает Report, встреча на тему "Сотрудничество в сфере труда ради общего благосостояния тюркских государств" собрала представителей всех стран - членов организации.

Документ предусматривает усиление сотрудничества в таких направлениях, как трудовое законодательство, защита трудовых прав, здоровье и безопасность на рабочем месте, гендерное равенство.

Также планируется создание Рабочей группы по вопросам труда, занятости и социальной защиты.