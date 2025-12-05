Азербайджан и Актюбинская область Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

Азербайджан и Актюбинская область Казахстана обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия.

Как передает казахстанское бюро Report, в ходе Международного инвестиционного форума AQTOBE INVESTMENT FORUM – 2025 посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов провел рабочую встречу с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым.

По информации дипмиссии Азербайджана в Казахстане, стороны обсудили новые возможности сотрудничества в торговле, инвестициях и промышленном секторе. Стороны отметили потенциал для расширения совместных проектов, особенно в сфере переработки, логистики и инфраструктурного развития.

Аким региона подчеркнул, что Актюбинская область открыта для азербайджанских инвесторов и заинтересована в создании совместных производственных площадок, а также в наращивании объемов экспортных поставок.