    Азербайджан и Актюбинская область Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:26
    Азербайджан и Актюбинская область Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

    Азербайджан и Актюбинская область Казахстана обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия.

    Как передает казахстанское бюро Report, в ходе Международного инвестиционного форума AQTOBE INVESTMENT FORUM – 2025 посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов провел рабочую встречу с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым.

    По информации дипмиссии Азербайджана в Казахстане, стороны обсудили новые возможности сотрудничества в торговле, инвестициях и промышленном секторе. Стороны отметили потенциал для расширения совместных проектов, особенно в сфере переработки, логистики и инфраструктурного развития.

    Аким региона подчеркнул, что Актюбинская область открыта для азербайджанских инвесторов и заинтересована в создании совместных производственных площадок, а также в наращивании объемов экспортных поставок.

