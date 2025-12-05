Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госминистр: У Лондона и Баку амбициозные планы сотрудничества в сфере обороны - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    05 декабря, 2025
    Государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Вернон Коакер совершил 4 декабря 2025 года официальный визит в Азербайджан. В ходе визита госминистр провел ряд встреч, посвященных обсуждению стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией, ключевым элементом которого будет сфера обороны.

    В эксклюзивном интервью Report Лорд Коакер рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений в сфере обороны, отметив высокий уровень взаимодействия и взаимного доверия между странами. Он подчеркнул приоритетные направления сотрудничества, включая профессиональную подготовку военнослужащих, совместные учебные программы, обмен опытом и развитие оборонной промышленности.

    - Как бы вы охарактеризовали текущий уровень военного сотрудничества между нашими странами в свете решения Великобритании в октябре 2025 года отменить эмбарго на поставки вооружений в Азербайджан?

    - В настоящее время сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном в сфере обороны действительно является прочным и динамично развивающимся. Наши отношения очень сильные, и мы активно взаимодействуем по целому ряду направлений.

    В частности, продолжается программа военной подготовки, в рамках которой азербайджанские военнослужащие проходят обучение бок о бок с британскими. Мы также обеспечиваем подготовку азербайджанских солдат по английскому языку, и это сотрудничество успешно развивается. Некоторые из наших военных также приезжают (в Азербайджан - ред.) и помогают с подготовкой.

    Я также принял участие на выпускной церемонии, где молодые азербайджанские военнослужащие завершили курс военной подготовки и получили дипломы. Это был замечательный и по-настоящему важный момент (В рамках визита британская делегация во главе с госминистром приняла участие в церемонии по случаю очередного выпуска курса "Подготовка инструкторов", проводимого с участием молодых офицеров - ред.).

    Говоря о позитивной динамике, отмечу, что в марте этого года мы назначили первого постоянного военного атташе Великобритании в Азербайджане (Гэвин Тарбард - ред.). А в октябре 2025 года в Лондоне мы подписали с Азербайджаном нашу самую амбициозную на сегодняшний день программу двустороннего оборонного сотрудничества - это яркое подтверждение того, что наши отношения развиваются в правильном направлении.

    В рамках моего визита в Азербайджан я встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Встреча была продуктивной и позитивной: мы обсудили ключевые направления взаимодействия в оборонной сфере, и они полностью отражены в новой, более масштабной программе сотрудничества, о которой я упомянул ранее.

    - В ходе вашего визита в Азербайджан вы провели ряд двусторонних встреч. Какими вы видите будущие возможности для сотрудничества в области обороны между Лондоном и Баку?

    - Есть несколько действительно важных примеров, которые иллюстрируют позитивные изменения в нашем сотрудничестве. Прежде всего, то, о чем мы уже упоминали: отмена эмбарго на поставки вооружений Азербайджану. Это открывает возможности для взаимодействия в сфере оборонной промышленности. Теперь мы можем обсуждать, в каких направлениях можем работать вместе, какие технологии или оборудование Азербайджан может поставлять в Великобританию, а также какие виды оборонных систем Великобритания может предложить Азербайджану в соответствии с потребностями вашей страны.

    На встречах мы также обсуждали вопросы, связанные с Каспийским морем, включая защиту ключевых объектов национальной инфраструктуры. Развитие морских возможностей создает дополнительные условия для нашего совместного сотрудничества.

    Принципиально важный момент - речь идет о партнерстве на равных, о сотрудничестве стран, которые поддерживают друг друга и стремятся к общей безопасности. Мы полностью готовы к такому взаимодействию и считаем, что оно принесет пользу обеим странам и в целом региону (Южного Кавказа - ред.).

    - Какие конкретные шаги предпринимаются сегодня для достижения Стратегического партнерства? Обсуждаются ли новые инициативы, соглашения или форматы переговоров на высоком уровне, которые могли бы превратить это видение в практическое и осязаемое сотрудничество?

    - Думаю, что внимание, которое президент Ильхам Алиев и премьер-министр Кир Стармер уделяют двусторонним отношениям, отражает наше общее стремление, как можно скорее, перейти к формату стратегического партнерства. Оборонная сфера играет в этом ключевую роль и является неотъемлемой частью данного процесса. Именно поэтому мы рассматриваем возможности для расширения программ профессиональной подготовки, образовательных инициатив и обучения английскому языку.

    Мы также ведем диалог о киберугрозах, с которыми сталкиваются обе наши страны, и обсуждаем, какие дополнительные меры можем предпринять совместно, включая сотрудничество в морской сфере.

    Мы также видим значительный прогресс, в том числе в связи с ожидаемым (подписанием - ред.) мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Это очень важный шаг, способствующий укреплению стабильности в регионе.

    Все эти действия являются безусловно позитивными. Президента Ильхама Алиева необходимо поздравить с проделанной работой, и мы с большим интересом смотрим на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном. У нас есть общие вызовы и общие угрозы, и мы должны быть уверены, что будем противостоять им вместе - ради стабильности не только Азербайджана и Южного Кавказа, но и всего региона в целом. И мы будем это делать.

    - Как вы считаете, может ли сотрудничество, подобное тому, которое развивается между Азербайджаном и Великобританией, способствовать укреплению мира не только в нашем регионе, но и за его пределами?

    - Азербайджан - важная страна, способная оказывать значимую помощь и поддержку в решении вызовов, с которыми сталкивается не только Южный Кавказ, но и более широкий регион. Мы намерены и дальше поддерживать Азербайджан в интересах укрепления региональной стабильности.

