    Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс" в Баку

    Футбол
    • 05 декабря, 2025
    • 13:19
    Стала известна программа визита нидерландского клуба Аякс в Баку

    Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс", который встретится с "Карабахом" в Баку в рамках VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Об этом сказал Report руководитель департамента коммуникации "Карабаха" Анар Гаджиев.

    По его словам, "Аякс" прибудет в Баку 8 декабря, а на следующий день на стадионе, где пройдет матч, состоится пресс-конференция команды и открытая тренировка.

    Отметим, что встреча начнется 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

    Лента новостей