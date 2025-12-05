Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс" в Баку
Футбол
- 05 декабря, 2025
- 13:19
Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс", который встретится с "Карабахом" в Баку в рамках VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сказал Report руководитель департамента коммуникации "Карабаха" Анар Гаджиев.
По его словам, "Аякс" прибудет в Баку 8 декабря, а на следующий день на стадионе, где пройдет матч, состоится пресс-конференция команды и открытая тренировка.
Отметим, что встреча начнется 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.
Последние новости
13:53
Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%В регионе
13:50
Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБРИнфраструктура
13:47
Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадаютВнешняя политика
13:43
Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфереВ регионе
13:40
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового путиВнешняя политика
13:32
Фото
SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта ДамаскаЭнергетика
13:32
Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценкуВнешняя политика
13:27
Украина откроет генконсульство в словацком ПрешовеДругие страны
13:27