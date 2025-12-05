Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс" в Баку

Стала известна программа визита нидерландского клуба "Аякс", который встретится с "Карабахом" в Баку в рамках VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сказал Report руководитель департамента коммуникации "Карабаха" Анар Гаджиев.

По его словам, "Аякс" прибудет в Баку 8 декабря, а на следующий день на стадионе, где пройдет матч, состоится пресс-конференция команды и открытая тренировка.

Отметим, что встреча начнется 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.