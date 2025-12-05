UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olub
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 12:21
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək Niderlandın "Ayaks" klubunun səfər proqramı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a "köhlən atlar"ın Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Amsterdam təmsilçisi dekabrın 8-də, axşam saatlarında paytaxtda olacaq. Dekabrın 9-da matçın keçiriləcəyi stadionda komandanın mətbuat konfransı və açıq məşqçi baş tutacaq. "Ayaks" matçdan sonra Niderlanda qayıdacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
