    UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:21
    UEFA Çempionlar Liqası: Ayaksın Bakıya səfər planı bəlli olub

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək Niderlandın "Ayaks" klubunun səfər proqramı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a "köhlən atlar"ın Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Amsterdam təmsilçisi dekabrın 8-də, axşam saatlarında paytaxtda olacaq. Dekabrın 9-da matçın keçiriləcəyi stadionda komandanın mətbuat konfransı və açıq məşqçi baş tutacaq. "Ayaks" matçdan sonra Niderlanda qayıdacaq.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayaks səfər planı Anar Hacıyev

