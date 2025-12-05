Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədir
Region
- 05 dekabr, 2025
- 12:49
Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koaker bu gün Ermənistanın Britaniya səfirliyi yanında hərbi münasibətlər ofisinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün İrəvana gedib.
"Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın İrəvandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
12:56
Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri görüşübDigər
12:54
İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olubXarici siyasət
12:49
Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədirRegion
12:49
Karlo Marino: Qərbi azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtması beynəlxalq səpkidə də qiymətləndirilməlidirXarici siyasət
12:34
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıbBiznes
12:32
Nazir: Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü dilini də öyrənməlidirlərElm və təhsil
12:30
İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:26
Foto
FHN-in Aran Regional Mərkəzində müşavirə keçirilibDaxili siyasət
12:24