    Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədir

    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:49
    Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədir

    Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koaker bu gün Ermənistanın Britaniya səfirliyi yanında hərbi münasibətlər ofisinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün İrəvana gedib.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın İrəvandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Xəbər yenilənir

    Böyük Britaniya Ermənistan Lord Vernon Koaker
