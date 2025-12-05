İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunub

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:20
    Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunub

    Azərbaycan nəqliyyat sektorunun dekarbonizasiyasını sürətləndirmək üçün quru limanları şəbəkəsini inkişaf etdirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, b bunu Asiya İnkişaf Bankının (ADB) energetika üzrə mütəxəssisi Kanbin Çjen "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin dekarbonizasiya üzrə layihəsinin təqdimat mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, quru limanlarının inkişafı təkcə "Azərbaycan Dəmir Yolları" səviyyəsində deyil, ölkənin bütün nəqliyyat sektorunda emissiyaların azaldılmasına mühüm töhfə olacaq.

    "Bizim ilkin qiymətləndirməmizə görə, Azərbaycanda yük maşınları orta hesabla təxminən 240 kilometr məsafə qət edir. Bu yolu qısaltmaq olar: 40 kilometr - quru limanına qədər, qalan 200 kilometri isə dəmir yolu ilə göndərmək olar. Hətta bu 40 kilometr də elektrikli yük avtomobilləri ilə təmin edilə bilər. Elektrik yük maşınları həm ADY-ə, həm də ADY-nin müqavilə bağlaya biləcəyi kənar logistika şirkətlərinə məxsus ola bilər. Bu, yükləri avtomobil yollarından dəmir yollarına keçirərkən son mil məsələsini səmərəli şəkildə həll etməyə imkan verəcək", - K.Çjen qeyd edib.

    ADB-nin energetika üzrə mütəxəssisi bildirib ki, əslində, Azərbaycan artıq quru limanlarının inkişafı öhdəliyini üzərinə götürüb.

    Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı ADY quru limanları
    Азербайджану предложено развивать сухие порты для перевода грузов с автодорог на железную дорогу
    Azerbaijan been offered opportunity to develop dry ports to transfer cargo from roads to rail

    Son xəbərlər

    14:23

    Lökbatanda yaşayış binasında 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    14:21

    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    14:20

    Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunub

    İnfrastruktur
    14:13

    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşüb

    Hərbi
    14:05

    ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə hərtərəfli ilkin hesabat hazırlanır

    İnfrastruktur
    13:57
    Foto

    Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

    İKT
    13:53
    Foto

    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Biznes
    13:53

    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti