İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixracını artıracaq

    ASK
    • 05 dekabr, 2025
    • 20:24
    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixracını artıracaq

    Azərbaycandan Çinə fındıq və badam ixracının genişləndirilməsi istiqamətində intensiv tədbirlər həyata keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə (AQTA) istinadən xəbər verir.

    Bu gün Zaqatalada fındıq istehsalçıları və ixracatçıları ilə görüş keçirilib. İxracatçılara bu sahədə tələb olunan prosedurlar, texniki tələblər və sənədləşmə qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, mövcud prosedurlara düzgün riayət edilməsi ixrac prosesinin daha şəffaf, operativ və etibarlı şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.

    Tədbirdə həmçinin fındıq məhsullarında aflatoksin riskinin azaldılması üçün vacib tədbirlər diqqətə çatdırılıb. Bölgədə Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı aparılan qış monitorinqlərinin nəticələri təqdim olunub, yaz-yay mövsümündə mübarizə işlərinin daha səmərəli təşkili, əhalinin və fermerlərin maarifləndirilməsi, aidiyyəti qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi müzakirə edilib.

    Azərbaycan Çin AQTA findiq ixraci

    Son xəbərlər

    20:30

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tur başa çatıb

    Komanda
    20:24

    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixracını artıracaq

    ASK
    20:22
    Foto

    "Sanat Art Center"də "Jazz-Mugham" adlı xüsusi konsert təşkil olunub

    Mədəniyyət
    20:11

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    20:04
    Foto

    Gürcüstanın Host TV telekanalının rəhbərliyi Baku TV-nin iş prosesi ilə tanış olub

    Media
    20:02
    Foto

    Bakı Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    20:01

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Gümrü merinin müavininin saxlanması xəbərini təsdiqləyib

    Region
    19:51

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti