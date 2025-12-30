İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından 360 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:16
    SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından 360 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 358,2 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsulu ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında bildirilir.

    Bildirilir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 11 ayı ilə müqayisədə 24,5 milyon ABŞ dolları və ya 6,4 % azdır.

    11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR qeyri-neft məhsulu Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта
    SOCAR's Marketing Department earns nearly $360 million from non-oil exports

    Son xəbərlər

    10:55

    Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti