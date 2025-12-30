Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2025 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $358,2 млн, что на 6,4% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Напомним, что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору за январь-ноябрь 2025 года составил $3,3 млрд, что на 7,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    УМЭО SOCAR Госнефтекомпания Азербайджана ненефтяной экспорт доходы
    SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından 360 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib
    SOCAR's Marketing Department earns nearly $360 million from non-oil exports

