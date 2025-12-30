Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2025 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $358,2 млн, что на 6,4% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Напомним, что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору за январь-ноябрь 2025 года составил $3,3 млрд, что на 7,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.