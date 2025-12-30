İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 60 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:01
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 297,4 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 59,4% çoxdur.

    Təkcə noyabrda isə Azərbaycan 20,6 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 11,2 % azdır.

    11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли почти на 60%
    Azerbaijan's gold export revenues rise by almost 60%

