Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 60 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 30 dekabr, 2025
- 10:01
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 297,4 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 59,4% çoxdur.
Təkcə noyabrda isə Azərbaycan 20,6 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 11,2 % azdır.
11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
10:59
Foto
Mirvari ovçuluğundan göydələnlərə doğru: Dubayın turizm yolu - ARAŞDIRMATurizm
10:55
Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏXarici siyasət
10:53
ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıbDigər ölkələr
10:53
Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıbBiznes
10:51
Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMAFutbol
10:50
Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaqDaxili siyasət
10:45
ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilibİnfrastruktur
10:45
Foto
Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilibQarabağ
10:38