Hakan Fidanla Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə XİN rəhbəri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, telefon danışığı zamanı nazirlər bölgədə gərginliyin azaldılması istiqamətdə göstərilən səyləri müzakirə ediblər.

