Hakan Fidanla Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub
Region
- 28 yanvar, 2026
- 16:34
Türkiyə XİN rəhbəri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub.
"Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, telefon danışığı zamanı nazirlər bölgədə gərginliyin azaldılması istiqamətdə göstərilən səyləri müzakirə ediblər.
