    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    28 января, 2026
    16:47
    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Об этом сообщает турецкое бюро Report.

    В ходе разговора министры обсудили усилия, направленные на снижение напряженности в регионе.

    Hakan Fidanla Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

