Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе
В регионе
- 28 января, 2026
- 16:47
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Об этом сообщает турецкое бюро Report.
В ходе разговора министры обсудили усилия, направленные на снижение напряженности в регионе.
