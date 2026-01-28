Xarici media nümayəndələri Ağdamda minatəmizləmə əməliyyatını izləyiblər
Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində xarici media nümayəndələri Ağdam rayonunun Namirli kəndində minatəmizləmə əməliyyatını izləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, media nümayəndələrinə həmçinin həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları barədə məlumat verilib. Qonaqlara Azərbaycanın mina problemi və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər haqqında ətraflı məlumat təqdim olunub, həmçinin müsahibələr aparılıb.
Foreign media representatives were briefed on the humanitarian demining operations carried out in Namirli village of Aghdam region, as part of their visit to Karabakh and East Zangezur. The guests were informed about the landmine problem of our country and the activities being…