Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме
- 28 января, 2026
- 17:10
В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур представители зарубежных СМИ наблюдали за процессом по разминированию в селе Намирли Агдамского района.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в социальной сети X.
Отмечается, что представителям медиа также была предоставлена информация о гуманитарных операциях по разминированию. Гостям подробно рассказали о минной проблеме в Азербайджане и мерах по ее решению.
