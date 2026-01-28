Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур представители зарубежных СМИ наблюдали за процессом по разминированию в селе Намирли Агдамского района.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в социальной сети X.

Отмечается, что представителям медиа также была предоставлена информация о гуманитарных операциях по разминированию. Гостям подробно рассказали о минной проблеме в Азербайджане и мерах по ее решению.