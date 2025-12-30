Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли почти на 60%

Азербайджан в январе-ноябре текущего года экспортировал золота на сумму $297,4 млн, что на 59,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В ноябре Азербайджан экспортировал золота на сумму $20,6 млн, что на 11,2% меньше, чем годом ранее.

За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.