Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли почти на 60%
Промышленность
- 30 декабря, 2025
- 10:11
Азербайджан в январе-ноябре текущего года экспортировал золота на сумму $297,4 млн, что на 59,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В ноябре Азербайджан экспортировал золота на сумму $20,6 млн, что на 11,2% меньше, чем годом ранее.
За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.
