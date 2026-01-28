İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rza Cəfərov: "Mənə daha doğma gəldiyi üçün "Qəbələ"ni seçdim"

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:45
    Rza Cəfərov: Mənə daha doğma gəldiyi üçün Qəbələni seçdim

    Rza Cəfərov daha doğma gəldiyi üçün "Qəbələ"ni seçib.

    "Report" xəbər verir ki, qapıçı bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, "Qəbələ"yə qayıtdığı üçün xoşbəxt olduğunu vurğulayıb:

    "İllər sonra yenidən bu meydanda məşq etmək və bu komandanın şərəfini qorumaq mənim üçün çox xoşdur. Başqa klublardan da təkliflərim var idi. Lakin "Qəbələ" mənə daha doğma gəldiyi üçün buranı seçdim. Gənc bir futbolçu kimi inanıram ki, bu klubun bazası, meydanları və peşəkar məşqçi heyəti inkişafımda mühüm rol oynayacaq".

    R.Cəfərov azarkeşlərə müraciət edərək, onlara səbirli olmağı tövsiyə edib:

    "Bura gəlməmişdən əvvəl azarkeşlərdən çoxlu dəstək mesajları alırdım. Buna görə hər birinə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq və komandamız qələbələrlə azarkeşləri sevindirəcək".

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" R.Cəfərovu mövsümün sonuna qədər "Neftçi"dən icarəyə götürüb. Qapıçının paytaxt klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027/2028 mövsümünün sonunadək nəzərdə tutulub.

    Rza cəfərov

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti