    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ermənistan yaxın aylarda Aİ ilə vizasız rejimin tətbiqini gözləyir

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:49
    Ermənistan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə yaxın aylarda vizasız rejimin tətbiqini gözləyir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu AŞPA-da çıxışı zamanı Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    "Biz həmçinin Aİ ilə viza rejiminin liberallaşdırılması ilə bağlı dialoqa başladıq. Və bu proses olduqca rəvan və sürətli templə gedir. Baxmayaraq ki dialoq yenicə başlayıb, biz artıq fəaliyyət planı əldə etmişik və Aİ-dən olan həmkarlarımızla birlikdə onu müzakirə edirik. Ümid edirəm, bu yaxın aylarda, bəlkə də gələn il, həyata keçiriləcək", - o bildirib.

    Ararat Mirzoyan Avropa İttifaqı Ermənistan vizasız rejim
    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

