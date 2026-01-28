Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    • 16:34
    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    Армения рассчитывают на введение безвизового режима с Европейским союзом в ближайшие месяцы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в ПАСЕ.

    "Мы также запустили диалог с Европейским союзом по либерализации визового режима. И, к счастью - постучу по дереву, - этот процесс проходит довольно гладко и в очень быстром темпе. Мы уже, хотя диалог только начался, получили план действий и уже обсуждаем его совместно с нашими коллегами из ЕС. Надеюсь, в ближайшие месяцы, может быть, в следующем году, посмотрим", - заявил он.

